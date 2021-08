Es handelt sich um den bislang größten Einzeldeal des Jahres in Deutschland: Im Rahmen eines Forward Deals hat die Allianz Real Estate im Auftrag eines Joint Ventures zwischen mehreren Unternehmen der Allianz Gruppe sowie einem von der BVK verwalteten Universal-Investmentfonds den Tower 1 im Entwicklungsprojekt Four in Frankfurt erworben. Rund 1,4 Milliarden Euro wurden in den Büroturm investiert, bestätigte ein Sprecher der Allianz Real Estate gegenüber dem immoflash. Beim Entwicklungsprojekt Four handelt es sich um eine Quartiersentwicklung im Development im Frankfurter Bankenviertel, das...